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हर्ष मिश्रानई दिल्ली । बुराड़ी में निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक मजदूर की जिंदगी पर भारी पड़ गई। चौथी मंजिल से नीचे फेंका गया मलबा वहां खड़े मजदूर के सिर पर जा गिरा। चोट के कारण तसव्वुर सैफी के एक कान की सुनने की क्षमता कम हो गई है। करीब 25 दिनों तक आईसीयू में उसने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद मकान मालिक और ठेकेदार ने इलाज तक के लिए आर्थिक मदद नहीं दी। पीड़ित की शिकायत पर बुराड़ी थाना पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पीड़ित पत्नी अस्मिता ने बताया कि 13 अक्तूबर को तसव्वुर निर्माणाधीन इमारत में वेल्डिंग का काम करने गए थे। इसी दौरान हादसा हुआ, जिसके बाद उनके भाई और साथी उन्हें बुराड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। बाद में मैक्स अस्पताल में वे 25 दिनों तक आईसीयू में रहे।उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।तसव्वुर परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन साल की छोटी बेटी भी है। हादसे के बाद से वह काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।