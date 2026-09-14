कानपुर: झींझक में पटरी चटकने से सवा घंटे बाधित रहा दिल्ली-हावड़ा रेल रूट, दो ट्रेनें रोकी गईं

सुबह करीब 10:45 बजे खंभा संख्या 1077/20 और 22 के बीच डाउन लाइन की पटरी चटकी मिली। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने पीछे से आ रही ट्रेनों को रोकने के निर्देश दिए। रूट से गुजर रही टीटीएम (ट्रैक टैंपिंग मशीन) को भी रोक दिया गया। तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और पटरी की जांच शुरू की।

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