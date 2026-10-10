Kanpur News: बारादेवी मंदिर में भिड़े पार्षद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वीडियो वायरल

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पार्षद अधिकारी पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में पार्षद हरिस्वरूप तिवारी ने बताया कि इलाके के पुराने सुपरवाइजर नीरज को हटाकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बबलू को तैनात कर दिया है। इसे मंदिर और मेला परिसर की व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं है। ऐसे में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसी को देखते हुए उन्होंने पुराने सुपरवाइजर को दोबारा जिम्मेदारी देने की मांग की थी।वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पार्षद की शिकायत पर ही पुराने सुपरवाइजर को हटाया था। अब तक पार्षद के कहने पर आठ सुपरवाइजर बदले गए हैं। अब पार्षद उसी की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था बिगड़ने की बात कही तो वह कहासुनी पर उतर आए। (संवाद)