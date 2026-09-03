कानपुर: दो माह से वेतन नहीं मिला, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय का किया घेराव

कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जल्द वेतन भुगतान की मांग की। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने “सीएचओ एकता जिंदाबाद” के नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद वेतन भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है।

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