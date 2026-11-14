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Kanpur News: चुन्नीगंज जीआईसी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत पूरा

Sat, 14 Nov 2026 01:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:59 AM IST
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Construction of a mini-stadium at GIC Chunniganj is 40 percent complete.
कानपुर। चुन्नीगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने ऑडिटोरियम का थर्ड पार्टी गुणवत्ता मूल्यांकन पूरा हो गया है। अब मुख्य विकास अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण के बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, कॉलेज परिसर में मिनी स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा रहा है।
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40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 4.92 करोड़ रुपये से इसे बनाया जा रहा है। परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि ऑडिटोरियम के गुणवत्ता मूल्यांकन के बाद हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। मिनी स्टेडियम के निर्माण से कॉलेज में खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
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