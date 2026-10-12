Kanpur News: कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष को किया हाउस अरेस्ट

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एसआईआर में लाखों नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और प्राथमिकी की मांग कर रही है। पार्टी हाई कमान के निर्देश के अनुसार 12 अक्तूबर को कांग्रेसियों को सीईसी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना है। इसकी जानकारी पाकर पुलिस ने कांग्रेस पार्टी महिला जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी रही रसूलाबाद सुभाषनगर निवासी मनोरमा संखवार को उनके निज निवास पर हाउस अरेस्ट किया है। मनोरमा संखवार ने बताया कि उनके दिल्ली में जंतर मंतर जाने को लेकर स्थानीय पुलिस ने 10 अक्तूबर की रात 11 बजे घर पर हाउस अरेस्ट किया है।प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर रही है। वह दमनकारी नीति अपनाकर कांग्रेसियों का मनोबल कम नहीं कर सकती है। इधर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश कटियार ने कहा कि वह वंदे भारत से दिल्ली जा रहे हैं। वहां पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। पार्टी आलाकमान के निर्देश का पालन करना जरूरी है। जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौर ने बताया कि अभी पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। दिल्ली प्रोटेस्ट में सभी जिलाध्यक्षों को पहुंचने का निर्देश पार्टी आलाकमान की ओर से मिला है। वह दिल्ली जाएंगे इसकी तैयारी है।