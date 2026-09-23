कानपुर: एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का चित्र

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महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों उप चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले 10 माह में 14 बार शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है।

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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को महानगर कांग्रेस ने मेस्टन रोड पर सत्याग्रह किया। कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चित्र फूंककर उनके इस्तीफे-बर्खास्तगी और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।