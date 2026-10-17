Kanpur News: हॉस्टल के बचे खाने से बनेगी खाद, संतरे के छिलके से साफ होंगे बर्तन

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वैभव सिंह ने संतरे के छिलके के पाउडर और बेकिंग सोडा से बर्तन साफ करने वाला ‘सिट्रस स्क्रब’ तैयार किया। नंदिनी खत्री ने अंडों के छिलकों से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त सफाई करने वाला पाउडर बनाया है। कुमी यादव ने मौसमी के छिलकों से हर्बल फेसपैक बनाया। आदित्य अग्रवाल ने हाॅस्टल की मेस से निकलने वाले बचे भोजन से खाद बनाई जाएगी। इसमें खाद्य कचरे से प्लास्टिक अलग कर सूखी पत्तियों के साथ प्रसंस्करण से जैविक खाद और जैव ईंधन तैयार करने की अवधारणा रखी गई।आयुष तिवारी, कृष्णा शर्मा, शिवानी और वेदांत ने एक ऐसा पाउच तैयार किया है जो फलों को सड़ने से बचाएगा। नारियल के रेशों और धान की भूसी से बना पाउच फलों से निकलने वाली एथिलीन गैस को सोखकर उनके पकने और खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. समशेर ने कहा कि खाद्य चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक शोध और नवाचार जरूरी हैं। प्रो. अनुराग सिंह, प्रो. विवेक कुमार, प्रो. पीकेएस यादव और प्रो. अलक कुमार सिंह ने भी तकनीकी विकास के बारे में जानकारियां दीं। तकनीकी सत्र में गुरुग्राम के अमित कुमार और निफ्टेम के प्रो. मुरलीधर मेघवाल ने अनुसंधान के बारे में बताया।