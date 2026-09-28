Kanpur News: बाहर से दवा लाने के मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत

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कानपुर। नौबस्ता स्थित आत्मा राम चाइल्ड केयर एंड क्रिटिकल हॉस्पिटल के खिलाफ बर्रा निवासी शिवकुमार विश्वकर्मा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। आरोप लगाया कि 11 सितंबर को बेटी प्रिया को पेट दर्द के कारण भर्ती कराया था। शुरुआती बातचीत के बाद दवाइयों, जांचों और अस्पताल खर्च के नाम पर लगभग 2,75,000 रुपये जमा करा लिए गए। इसके बावजूद बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में ढाई गुना ज्यादा दाम पर दवाएं खरीदवाई जा रही हैं। अस्पताल के अंदर 12 हजार में मिलने वाली दवा बाहर से 45 सौ रुपये में खरीदकर ले आए तो अस्पताल वालों ने जबरन डिस्चार्ज कर दिया। (संवाद)