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विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम कराया जा रहा है। जिनके नाम छूटे हैं वह फार्म-6 भरकर नाम शामिल करा सकते हैं। गलत नामों को फार्म-7 भरकर काटने और नाम या पते आदि में गलती को फार्म-8 भरकर दुरुस्त कराया जा सकता है। इधर बीते साल नवंबर से इस साल अगस्त तक लिए गए आवेदनों व संशोधन फार्म के बाद अब रंगीन वोटर कार्ड जारी किए गए हैं। जनपद में रसूलाबाद, अकबरपुर-रनियां, भोगनीपुर व सिकंदरा विधानसभा हैं। कुल मिलाकर करीब 60 हजार से अधिक रंगीन वोटर कार्ड जनपद में प्राप्त हुए हैं। इन वोटर कार्डों को ईआरओ कार्यालय से जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद संबंधित डाकघर भेजा जाएगा।निर्वाचन आयोग का डाक विभाग से करार है। इसी आधार पर वोटर कार्ड वाले लिफाफे संबंधित मतदाता के सीधे घर के पते पर डाकिया लेकर जाएगा। वोटर कार्ड का लिफाफा सही मतदाता को मिले इसके लिए पते के साथ लिफाफे पर मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया है। इससे यदि डाकिया को पते के अनुसार घर खोजने में परेशानी होगी तो वह लिफाफे पर दर्ज मोबाइल नंबर के जरिये मतदाता से संपर्क कर सकेंगे।अकबरपुर तहसील में मंगलवार को रंगीन वोटर कार्ड की खेप डाकघर भेजने से पहले इनकी कंप्यूटर पर फीडिंग की गई। इसके बाद लिफाफे पर ईआरओ अकबरपुर की मुहर लगाई गई। अकबरपुर-रनियां विधानसभा के ईआरओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि निर्वाचन आयोग से मिले रंगीन वोटर कार्ड मतदाताओं में वितरण के लिए डाकघर भेजे जा रहे हैं। अकबरपुर-रनियां में फिलहाल 18 हजार रंगीन वोटर कार्ड निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं। डाकिया रंगीन वोटर कार्ड लेकर संबंधित मतदाता को वितरित करेगा।