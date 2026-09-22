Kanpur News: बीच सड़क पिता-पुत्र की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल

विज्ञापन

बता दें कि 24 मई रविवार की रात विराटनगर पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर नशेबाजों ने खूनी खेल खेला था। रामनगर स्थित नई प्लाटिंग निवासी शिव नारायण त्रिवेदी (60), बेटे शिवम (26) और सत्यम (30) के साथ कनक मार्बल में नौकरी कर बाइक से लौट रहे थे। वृंदावन गेस्ट हाउस के पास वाइन शॉप के सामने उनकी बाइक बगल से गुजरी दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सवार तीन लोगों ने पिता-पुत्रों को सरेराह हेलमेट से पीटा। फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। भीड़ ने शिवा वर्मा को मौके पर ही दबोच लिया था। उसका साथी करन और अवस्थी मौके से भाग निकले थे। बाद में करन को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ। इस बीच अस्पताल में भर्ती शिव नारायण और शिवम की मौत हो गई। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि चार्जशीट में पिता-पुत्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी शामिल किया गया है ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।