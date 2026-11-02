फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Car hits e-auto; driver injured

Kanpur News: कार ने ई-ऑटो में मारी टक्कर, चालक घायल

Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Car hits e-auto; driver injured
कानपुर। चकेरी, कृष्णानगर में जुगल पैलेस के पास शनिवार रात एक कार ने ई-ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ई-ऑटो पलट गया। जिसमें चालक ओमपुरवा निवासी आकाश विश्वकर्मा घायल हो गया। उसमें बैठी सवारियां बाल-बाल बच गईं। घटना के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। चालक किराये का ई-ऑटो चलाता था। शनिवार रात में वह रामादेवी से चार महिला सवारियों को लेकर पीएसी मोड़ छोड़ने जा रहा था। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed