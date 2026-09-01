कानपुर कैंट हत्याकांड: दो सगे भाई गिरफ्तार, पूछताछ में कबूला चांदनी को गोली मारकर हत्या करने का जुर्म

पुलिस के अनुसार, चांदनी करीब दो साल से अपने मायके में रह रही थी। उसे घर वापस लाने को लेकर पति संतोष और उसके ससुराल पक्ष में विवाद चल रहा था। वहीं मामले में तीसरे आरोपी अंशु की गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा है। पुलिस पूछताछ में विनोद ने बताया कि उसका भाई संतोष चांदनी के मायके में रहने से परेशान था। कई बार वह चांदनी को समझौता कर घर लाने का प्रयास कर चुका था, लेकिन बात नहीं बनी। आरोपी के मुताबिक एक बार चांदनी घर आई थी और बाद में वहां से सामान और रुपये लेकर मायके चली गई थी।

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