Kanpur News: लापता हुई नवविवाहिता का 24 घंटे बाद नदी में मिला शव

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क्षेत्र के ग्राम नगला तेज निवासी राम प्रसाद की 23 वर्षीय पुत्री शिम्पी बुधवार दोपहर तीन बजे अचानक बिना बताए घर से निकल गई थीं। परिजन ने रात भर रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की पर सुराग नहीं लगा। शाम छह बजे खिरिया पुल के पास से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर नदी के झाल में फंसे एक शव पर पड़ी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना नादेमऊ चौकी और सौरिख थाना पुलिस को दी। तब पुलिस माैके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। शिम्पी की शिनाख्त होते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पिता राम प्रसाद ने थाने में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम की मांग की है। तब पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।वर्ष 2023 में हुई थी शादीपरिजन ने बताया कि शिम्पी का विवाह वर्ष 2023 में विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के थानपुर सुरवारा गांव में दीपू से हुआ था। पति से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। सौरिख थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि घटना के बारे में पूरी पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही थी