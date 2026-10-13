फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Body of missing Unnao youth found in bushes after 10 days

Kanpur News: झाड़ियों में मिला 10 दिन से लापता उन्नाव के युवक का शव

Tue, 13 Oct 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Body of missing Unnao youth found in bushes after 10 days
कानपुर। गोविंदनगर थानाक्षेत्र में रविवार को झांसी रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में 10 दिन से लापता युवक का सड़ा-गला शव मिला। पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान उन्नाव के फतेहपुर चौरासी, जाजामऊ निवासी शिवनारायण (41) के रूप में की। पुलिस ने परिजन को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

भाई अरविंद ने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर को उनकी शिवनारायण से फोन पर बात हुई थी। उसने झांसी की किसी फैक्टरी में काम करने की बात कही थी। इसके बाद से उनका संपर्क टूट गया। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, शिवनारायण का कई साल पहले पत्नी से तलाक हो गया था। इसके बाद वह कानपुर में रहकर फैक्टरी में काम करते थे।गोविंदनगर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक की ट्रेन से गिरने की आशंका है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed