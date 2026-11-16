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Kanpur News: कुएं में मिला कई दिन पुराना युवक का शव

Mon, 16 Nov 2026 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:48 AM IST
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Body of a young man, several days old, found in a well
कानपुर। महाराजपुर के रूमा में रविवार शाम पुराने कुएं में करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव उतराता मिला। शव कई दिन पुराना होने के कारण ग्रामीणों ने हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव पर काले रंग का लोअर और शर्ट थी। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। (संवाद)
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