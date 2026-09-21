Kanpur News: शोभन मंदिर की झील में उतराता मिला युवक का शव

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शोभन मंदिर में रविवार दोपहर को दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने परिसर में बनी झील में एक 22 वर्षीय युवक का शव उतराता देखा। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे बाघपुर चौकी प्रभारी योगेंद्र कुमार ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बहार निकलवा कर छानबीन करने के बाद आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करवाने के प्रयास किए। सफलता न मिलने पर शव को मॉर्चरी में रखवाया।शाम को थाने सुजानपुर निवासी जयराम शिवली थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस की ओर से वायरल की गई फोटो की पहचान बेटे श्यामजी के रूप में की। बताया कि बेटा मानसिक रूप से बीमार रहता था। काफी समय से उसका इलाज चल रहा था। रविवार सुबह नौ बजे बेटा घर परिजन को बिना बताए साइकिल से निकल आया था। शाम तक बेटा घर नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की।इस दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की ओर से बेटे के शव की फोटो वायरल की जाने पर घटना की जानकारी हुई। अनहोनी पर युवक मां रानी, भाई सरमन, बहन सलोनी व परिजन रोने लगे। शिवली थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।