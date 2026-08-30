Kanpur News: बीएनएसडी शिक्षा निकेतन का शतरंज में दबदबा कायम

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बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में शनिवार को जिला स्तरीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता हुई। अंडर-14 बालक व बालिका वर्ग में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन विजेता और सेंट फ्रांसिस स्कूल उपविजेता रहा। अंडर-17 बालक वर्ग में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन विजेता और सेंट फ्रांसिस उपविजेता रहा। अंडर-19 बालक वर्ग में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन ने विजेता और उपविजेता दोनों स्थान हासिल किए।दोपहर में मंडलीय शतरंज प्रतियोगिता हुई। इसमें कानपुर और फर्रुखाबाद की टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर-14 बालक वर्ग में कानपुर विजेता और फर्रुखाबाद उपविजेता बना। अंडर-17 बालक वर्ग में कानपुर और अंडर विजेता जबकि अंडर-17 बालिका वर्ग में फर्रुखाबाद ने बाजी मारी। अंडर-19 बालक वर्ग में कानपुर की टीम विजयी हुई। कानपुर के प्रभात, सविना, अंश, गौतम और फर्रुखाबाद की वाणी पांडेय, रिया, इकरा और मंजरी का प्रदर्शन सराहनीय रहा। मंडलीय सचिव अनुराग मिश्र, सचिव आशीष शुक्ला, शिवसेवक शर्मा, अमित तिवारी, क्रीड़ा सचिव सत्य प्रकाश समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।जिला एथलेटिक्स मीट चार सितंबर सेकानपुर। जिला एथलेटिक्स मीट-2026 अब चार से छह सितंबर को आईआईटी कानपुर में होगी। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन कानपुर की ओर से आयोजित प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से शुरु होगी। इसमें अंडर-16, अंडर-20 और पुरुष व महिला ओपन वर्ग में ट्रैक व फील्ड की विभिन्न स्पर्धाएं होंगी। 100 से 5000 मीटर तक की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला, चक्का, भाला और हैमर थ्रो साहित बाधा दौड़ और पोल वॉल्ट शामिल है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुलिस, पीएसी, सेना और वायुसेना के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। (संवाद)