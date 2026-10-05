फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bid farewell to the idols of the deities with reverence.

Kanpur News: भगवान की प्रतिमाओं को ससम्मान दें विदाई

Mon, 05 Oct 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Bid farewell to the idols of the deities with reverence.
कानपुर। दीपावली पर श्रद्धालु भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ घर लाते हैं। वर्ष भर पूजन के बाद उन्हीं प्रतिमाओं को पेड़ के नीचे, नहर या सड़क किनारे छोड़ देना श्रद्धा का अपमान है। जिस श्रद्धा से प्रतिमा लाए हैं, उसी तरह विदाई भी पूरे सम्मान से दें और प्रतिमाओं का भू विसर्जन करें। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए श्री ओमर वैश्य युवा परिवार की ओर से इस बार भी मूर्ति विसर्जन अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन

रविवार को अभियान को और व्यापक बनाने के लिए श्री ओमर वैश्य युवा परिवार और विभिन्न मूर्ति विसर्जन शिविर लगाने वालों की बैठक धनकुट्टी स्थित श्री ओमर वैश्य पुस्तकालय सभागार में हुई। परिवार के सदस्य रोशन ने विद्यालयों में प्रार्थना के समय बच्चों को जागरूक करने का सुझाव दिया। अनुराग गुप्ता चंदन ने पार्कों में बैनर लगाकर प्रचार करने और अनुराग ओमर ने धनतेरस के प्रमुख बाजारों में श्रद्धालुओं को जागरूकता अभियान के तहत पर्चे बांट कर भू-विसर्जन की जानकारी देने की बात कही।
विज्ञापन

युवा परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि हमें पुरानी मूर्तियों के एकत्रीकरण के लिए कुछ नए स्टॉल बनाए जाने चाहिए। 13 नवंबर को प्रतिमाओं का एकत्रीकरण और 15 नवंबर को गंगा किनारे भूविसर्जन होगा। लोगों से अपील की गई कि पुरानी प्रतिमाओं को कहीं न छोड़ें बल्कि स्वयं गंगा किनारे लाकर श्रद्धापूर्वक भूविसर्जन करें। बैठक में संरक्षक अलंकार ओमर, तरुण गुप्ता, वैभव गुप्ता, अध्यक्ष उत्कर्ष नाथ गुप्ता, वरुण राज ओमर, उमेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, बृजेश कुमार ओमर, शशांक गुप्ता, संजय ओमर, हिमांशु गुप्ता, अर्पित ओमर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन



पुरानी मूर्ति एकत्रीकरण स्टॉल के लिए संपर्क करें
अलंकार ओमर - 9415135180, उत्कर्ष गुप्ता- 9140050553, बृजेश ओमर- 9839280820
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed