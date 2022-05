{"_id":"6281ea39ace40202b34d606a","slug":"barrage-water-treatment-plant-closed-for-three-days-in-kanpur-water-crisis-on-10-lakh-population","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"10 लाख की आबादी पर जल संकट: बैराज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तीन दिन के लिए बंद, जलकल विभाग ने किया वैकल्पिक बंदोबस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 16 May 2022 11:38 AM IST