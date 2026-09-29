Banda News: सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उत्पीड़न का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:45 AM IST
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बांदा। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दुकानदारों को हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर बबेरू के व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि पहले उन्हें उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश से व्यापारियों को राहत मिली है।
नगर पंचायत ने करीब दस वर्ष पहले कांजी हाउस में 42 दुकानें व्यापारियों को आवंटित की थीं। अब दुकानों को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि दुकानें खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। व्यापारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति जिलाधिकारी, एसडीएम और नगर पंचायत को उपलब्ध करा दी गई है।
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नगर पंचायत ने करीब दस वर्ष पहले कांजी हाउस में 42 दुकानें व्यापारियों को आवंटित की थीं। अब दुकानों को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि दुकानें खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। व्यापारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति जिलाधिकारी, एसडीएम और नगर पंचायत को उपलब्ध करा दी गई है।
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