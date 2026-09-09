बांदा: देर रात अवैध गुटखा फैक्टरी पर छापा, दो क्विंटल सुपारी समेत माल बरामद, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे

बांदा जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के शंकरनगर मुहल्ले में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्टरी पर देर रात प्रशासनिक टीम ने छापा मारा। मौके से दो क्विंटल सुपारी, एक बोरा तंबाकू, दो बोरा गुटखा, 13 बंडल रेपर और गुटखा बनाने की मशीन बरामद हुई। फैक्टरी संचालन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिलने पर उसे सील कर दिया गया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम भी मौजूद रही।

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टीम ने तैयार गुटखा समेत अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, शंकरनगर में अवैध गुटखा फैक्टरी संचालित होने की सूचना पर टीम ने देर रात छापा मारा था। जांच के दौरान फैक्टरी में गुटखा तैयार करने का सामान और मशीन मिली। संचालक से फैक्टरी संचालन से संबंधित अभिलेख मांगे गए, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद फैक्टरी को सील कर दिया गया।