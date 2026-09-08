बांदा: मयूर मोटर्स शोरूम में लगी भीषण आग, देर रात उठीं भयंकर लपटें और धुएं का गुबार, कई गाड़ियां जलकर खाक

बांदा जिले में मयूर मोटर्स शोरूम में सोमवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने शोरूम से कई गाड़ियों को बाहर निकाला।

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आग बुझाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। धुएं के गुबार से दम घुटने का खतरा बना हुआ है। आग से शोरूम को भारी नुकसान होने का अनुमान है। करोड़ों रुपये की संपत्ति जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।