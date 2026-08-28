बांदा: ‘निशुल्क यात्रा का उत्साह’, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में भारी भीड़, महिलाओं को खड़े होकर करना पड़ा सफर

बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहनों और लोगों का बाहर से अपने घर आने व जाने का सिलसिला तेज होते ही रोडवेज बसों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार की सुबह से ही कस्बे के बांदा-फतेहपुर मार्ग पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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सरकार की ओर से रोडवेज बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा के चलते बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए निकल पड़ीं। वहीं, अन्य लोग भी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए घरों की ओर रवाना हुए। फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, बछरावां, उन्नाव आदि की ओर जाने वाली बसों में महिलाओं की संख्या अधिक रही।