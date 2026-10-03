फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: Girl drowns in drain while returning from Mahalakshmi worship; tragedy strikes

बांदा: महालक्ष्मी पूजन से लौट रही बालिका नाले में डूबी, मौत से मचा कोहराम

Sat, 03 Oct 2026 06:39 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
Banda: Girl drowns in drain while returning from Mahalakshmi worship; tragedy strikes
बच्ची की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
महालक्ष्मी के त्योहार पर बंधे में नहाकर पूजा के बाद परिवार के साथ लौट रही नौ वर्षीय बालिका ओवरफ्लो नाले में गिर गई। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव निवासी अखिलेश ने बताया कि उसकी भतीजी वंदना (9) शनिवार सुबह मां संतोषी, बुआ आरती और दादी शांति के साथ बंधे में नहाने व पूजा करने गई थी। लौटते समय गांव के पास ओवरफ्लो नाले की पुलिया पार करते समय वंदना और उसका पांच वर्षीय फुफेरा भाई नैतिक यादव फिसलकर पानी में गिर गए। परिजनों ने नैतिक को बाहर निकाल लिया, जबकि वंदना पानी में डूब गई।
विज्ञापन


काफी प्रयास के बाद वंदना को भी बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वंदना दो बहनों और दो भाइयों में तीसरे नंबर की थी और कक्षा तीन में पढ़ती थी। मां संतोषी यादव का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता खेती करते हैं। चिल्ला थानाध्यक्ष आनंद साहू ने बताया कि नाले में डूबने से बालिका की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed