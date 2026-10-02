Banda News: आईजीआरएस रैंकिंग में बांदा छठे स्थान पर

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जिला प्रशासन के अनुसार, शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा, फीडबैक की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने से रैंकिंग में सुधार हुआ है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर भी जोर दिया जा रहा है।डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए जनशिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी जनसुनवाई और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। (संवाद)