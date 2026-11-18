बांदा जिले में रेलवे स्टेशन पर बुधवार को आरपीएफ, जीआरपी और क्राइम विंग झांसी की संयुक्त टीम ने पांच अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से आठ ट्रॉली और बैगों में रखा 92.934 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 46.46 लाख रुपये आंकी गई है।

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आरपीएफ की निरीक्षक सुरुचि द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ऑपरेशन नारकोस के तहत स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान क्राइम विंग झांसी से मिली सूचना पर ट्रेन नंबर 18203 बेतवा एक्सप्रेस के ए-1 कोच में तलाशी ली गई। प्लेटफार्म नंबर एक पर आरएमएस डाकघर के सामने पांचों आरोपियों को दोपहर एक बजे गांजे के साथ पकड़ लिया गया।