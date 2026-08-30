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बांदा: शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत, बाइक का पहिया गड्ढे में जाने से नीचे गिरीं, राखी बांधकर लौट रही थीं घर

Sun, 30 Aug 2026 02:21 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 30 Aug 2026 02:21 PM IST
सार

Banda News: बांदा-अतर्रा मार्ग पर आरटीओ कार्यालय के पास सड़क के बड़े गड्ढे में बाइक का पहिया जाने से रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधकर लौट रही शिक्षिका की मौत हो गई। शिक्षिका अपने पति के साथ बाइक से वापस बांदा लौट रही थीं।

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Banda Female teacher dies in road accident she fell after her bikes wheel hit a pothole
मृतका मीरा की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में भाई को राखी बांधकर पति के साथ बाइक से लौट रही शिक्षिका की खस्ताहाल सड़क पर हुए हादसे में मौत हो गई। बांदा-अतर्रा मार्ग पर आरटीओ कार्यालय के पास सड़क के गड्ढे में बाइक का पहिया जाने से शिक्षिका उछलकर सड़क पर जा गिरीं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

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हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भिडौरा गांव निवासी शिवप्रसाद तिंदवारी के प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में प्रधानाध्यापक हैं। वह परिवार के साथ बांदा शहर के गायत्री नगर में रहते हैं। उनकी पत्नी मीरा देवी (40) उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलर नाका में शिक्षिका थीं।

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हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं
शनिवार को रक्षाबंधन के अवसर पर शिवप्रसाद पत्नी मीरा देवी को बाइक से उनके मायके नगनेधी ले गए थे। वहां भाई को राखी बांधने के बाद देर शाम दोनों बाइक से बांदा लौट रहे थे। बताया गया कि बांदा-अतर्रा मार्ग पर आरटीओ कार्यालय के पास सड़क के गड्ढे में बाइक का पहिया जाते ही मीरा देवी उछलकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उपचार के दौरान हो गई मौत
पति शिवप्रसाद उन्हें तत्काल बांदा के वेदांत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शिक्षिका की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मीरा देवी अपने पीछे एक पुत्र और तीन पुत्रियां छोड़ गई हैं। हादसे की सूचना मिलने पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरबंस, जिला प्रचार मंत्री राजेंद्र नाथ और शिक्षक अवनीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया।

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