बैडमिंटन प्रतियोगिता : टीम इवेंट में डीएवी कॉलेज ने हासिल की जीते

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व्यक्तिगत मुकाबले में वैभव ओमर ने प्रियांशु सिंह चौहान को पीछे छोड़कर खिताब जीता। चैलेंज इवेंट में नमन यादव विजेता और अमृतांश तिवारी उपविजेता बने। महिला वर्ग के टीम इवेंट में सीएसजेएमयू ने पहला और वीएसएसडी कॉलेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। व्यक्तिगत मुकाबले में अदिति मिश्रा विजेता और कौशिकी गुप्ता उपविजेता रहीं। चैलेंज इवेंट में पायल यादव ने बाजी मारी। रिया वर्मा दूसरे स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर के बाद ऑल इंडिया नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रति कुलपति प्रो. सुधांशु पांड्या, प्रो. प्रवीण भाई पटेल, प्रो. विनय जॉन सेबेस्टियन और शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभाकर पांडेय ने दीप जलाकर किया।डॉ. प्रभाकर पांडेय और आयोजन सचिव डॉ. आशीष कुमार दुबे ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।