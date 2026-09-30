औरैया: अन्हैया नदी का जलस्तर बढ़ा़, 100 बीघा धान की फसल जलमग्न, किसानों ने श्रमदान कर नाले की सफाई की

औरैया जिले के कुदरकोट थाना क्षेत्र में अन्हैया नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण क्षेत्र में करीब 100 बीघा धान की फसल में पानी भर गया है। खेतों में अधिक मात्रा में पानी जमा होने से किसानों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। पानी की निकासी के लिए बुधवार को भाईपुरा और झुगुरियापुर के बीच रठा बंबा के शेपिन नाला की किसानों ने सामूहिक रूप से साफ-सफाई की। भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) के जिलाध्यक्ष विशेष यादव ने बताया कि नदी का

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जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी भर गया था।

पानी की निकासी के लिए शेपिन नाला के गेट पर जलभराव और गंदगी के कारण निकासी प्रभावित हो रही थी। इसके बाद नगला लालजू, नगला महुआ, चन्हैया और अंबेडकर नगर समेत आसपास के किसानों ने एकजुट होकर नाले की सफाई का जिम्मा उठाया। इससे खेतों में भरा अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और धान की फसल को नुकसान से बचाया जा सके। किसानों ने बताया कि खेतों में अभी भी काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है।