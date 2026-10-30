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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Auraiya mother of two died by hanging she had been married 14 years ago body has been sent for postmortem

औरैया: दो बच्चों की मां ने फंदे से लटककर दी जान, 14 साल पहले हुई थी शादी, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Fri, 30 Oct 2026 11:29 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 30 Oct 2026 11:29 AM IST
सार

Auraiya News: मोहल्ला बनारसी दास में 14 साल पहले ब्याही दो बच्चों की मां ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने प्राथमिक छानबीन के बाद मायके पक्ष को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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Auraiya mother of two died by hanging she had been married 14 years ago body has been sent for postmortem
पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद परिजन और पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया शहर के मोहल्ला बनारसी दास में  शुक्रवार सुबह दो बच्चों की मां ने फंदे से लटक कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छानबीन के बाद मायके पक्ष को जानकारी दी। परिजन से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की 14 साल पहले शादी हुई थी।

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बिहार के जनपद पटना के फतुहा निवासी निर्मला (40) की शादी 14 साल पहले शहर के मोहल्ला बनारसीदास निवासी मुकेश के साथ हुई थी। बृहस्पतिवार की रात खाने के बाद सोने चले गए थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे परिजन ने निर्मला का शव फंदे से लटका मिला। शव देख बच्चों व पति का रो-रोकर बुहाल हाल हो गया।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छानबीन की और मायके पक्ष को सूचना दी। पुलिस ने परिजन से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां की मौत से बेटी सोनम व बेटे मयंक का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कोतवाल प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मौत की सूचना पर बिहार से परिजन शहर के लिए रवाना हो गए। मामले की जांच की जा रही है।

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