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औरैया: शराब के नशे में युवक ने फंदे से लगाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 30 Sep 2026 11:07 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

Auraiya News: दिबियापुर थाना क्षेत्र स्थित उमरसाना गांव में बुधवार सुबह एक युवक ने अत्यधिक शराब के नशे में घर के कमरे के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए चिचोली मोर्चरी भेज दिया गया है।

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Auraiya Intoxicated man hangs himself body recovered after breaking down the door police investigating
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरसाना में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां शराब के नशे में धुत करीब 30 वर्षीय युवक संजीव ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

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जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब नौ बजे पीआरवी 7799 के माध्यम से थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली। मृतक के पिता सरजू सबिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे संजीव ने अज्ञात कारणों और शराब के नशे के चलते कमरे में फंदा लगा लिया।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में परिजनों की मदद से कमरे का गेट तुड़वाकर शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी चिचौली भिजवा दिया है। अचानक हुई इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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