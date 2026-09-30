औरैया: शराब के नशे में युवक ने फंदे से लगाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव, जांच में जुटी पुलिस
Auraiya News: दिबियापुर थाना क्षेत्र स्थित उमरसाना गांव में बुधवार सुबह एक युवक ने अत्यधिक शराब के नशे में घर के कमरे के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए चिचोली मोर्चरी भेज दिया गया है।
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औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरसाना में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां शराब के नशे में धुत करीब 30 वर्षीय युवक संजीव ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब नौ बजे पीआरवी 7799 के माध्यम से थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली। मृतक के पिता सरजू सबिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे संजीव ने अज्ञात कारणों और शराब के नशे के चलते कमरे में फंदा लगा लिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में परिजनों की मदद से कमरे का गेट तुड़वाकर शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी चिचौली भिजवा दिया है। अचानक हुई इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।