औरैया: बेला-कानपुर मार्ग पर हादसा, डीसीएम की टक्कर से युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजन बेहाल

औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के गांव मल्होसी निवासी श्याम सुंदर के बेटे अमित कुमार (19) की शुक्रवार रात करीब 11 बजे डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई। हादसा बेला-कानपुर मार्ग स्थित गांव पिपरौली शिव के पास हुआ है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चिचौली स्थित मोर्चरी भेज दिया है।

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वहीं, बाइक के नंबर से युवक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कराया है। शनिवार सुबह पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वाहनों को कब्जे में लिया गया है। वहीं, बाइक के नंबर से युवक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कराया है। शनिवार सुबह पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वाहनों को कब्जे में लिया गया है।

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