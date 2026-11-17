औरैया हादसा: नीलगाय से टकराकर बाइक गिरी, तीन साल की बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल, परिवार में मचा कोहराम
Auraiya News: अनंतराम क्षेत्र में बल्लापुर के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में सड़क पर गिरकर मां-बेटी घायल हो गईं। तीन साल की मासूम की सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी महिला का उपचार जारी है।
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औरैया जिले के अनंतराम कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर अचानक नीलगाय आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार तीन वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
एलची नगर निवासी शिवेंद्र सिंह की तीन वर्षीय पुत्री आर्या सोमवार शाम करीब पांच बजे अपनी मां अनुपम (27) के साथ बाइक से दिबियापुर जा रही थी। बल्लापुर के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। बाइक की नीलगाय से टक्कर हो गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में आर्या और उसकी मां अनुपम घायल हो गईं।
बिना पोस्टमार्टम कराए शव घर ले आए परिजन
मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आर्या की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर सैफई पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में अनुपम के पैर और सिर में चोटें आई हैं। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बच्ची का शव घर ले आए।