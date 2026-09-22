Kanpur News: पुलिस पर हमला, चार कर्मी घायल...फायरिंग कर बचाई जान

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चारों पुलिसकर्मियों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वादी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायलों में महिला एसआई भी है। चार नामजद व अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।उपनिरीक्षक अमित मलिक ने बताया कि कल्यानपुर के आईआईटी गेट निवासी सोनू शुक्ला उर्फ प्रांजुल शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोपी साेनू को धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराने के साथ मुकदमे से संबंधित इनोवा कार बरामद करनी थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी एक घर में मिला। इस पर वह दो अन्य दरोगा राजर्षि त्रिपाठी, शिवानी व कांस्टेबल जहान सिंह के साथ रविवार रात रमपुरा कांधी पहुंचे।वाहन की पहचान के लिए वादी बारा सिरोही (कल्यानपुर) के उमेश दुबे को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी से नोटिस लेने, विवेचना में सहयोग करने और कार सौंपने को कहा। आरोप है कि उसने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया और घर में मौजूद लोगों को बुला लिया।इसके बाद भीड़ ने टीम के साथ धक्कामुक्की और मारपीट शुरू कर दी। मौका देखकर आरोपी भगा दिया। स्थिति बिगड़ने पर एसआई अमित ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए सर्विस पिस्टल से हवाई फायर किया। सूचना पर एएसपी आलोक प्रसाद, सीओ डेरापुर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी भी फोर्स के साथ पहुंचे। घायलों को डेरापुर सीएचसी में इलाज कराया गया। वादी उमेश दुबे का इलाज कानपुर में इलाज चल रहा है।......इन पर दर्ज हुआ मुकदमापुलिस ने प्रांजुल शुक्ला, मनोज कुमार दुबे, सुनील कुमार दुबे, पारस दुबे व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।बयान....कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर हमला किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों व वादी का इलाज करवाया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।- आलोक प्रसाद, एएसपी