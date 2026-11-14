Kanpur News: छात्रवृत्ति के लिए अब 17 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 15 नवंबर थी। विद्यार्थियों को 19 नवंबर तक आवेदन का फाइनल प्रिंट निकालना होगा। पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आवेदन का नवीनीकरण कर हार्डकॉपी 20 नवंबर तक विद्यालय में जमा करनी होगी। विद्यालयों को पात्र आवेदनों को सत्यापित कर अग्रसारित करना होगा। अपात्र आवेदन निरस्त किए जाएंगे।बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। वहीं विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस तैयार करने, नवीन संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक सूचनाएं भरकर प्रमाणित करने का काम 12 से 19 नवंबर तक पूरा करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों और प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 13 से 20 नवंबर तक किया जाएगा।