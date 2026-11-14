Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Applications for the scholarship can now be submitted until November 17.

Kanpur News: छात्रवृत्ति के लिए अब 17 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Sat, 14 Nov 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Applications for the scholarship can now be submitted until November 17.
कानपुर। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की संशोधित समय-सारिणी जारी हुई है। पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू हो गई है। इसमें एससी, एसटी, सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र शामिल हैं।
विज्ञापन


नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 15 नवंबर थी। विद्यार्थियों को 19 नवंबर तक आवेदन का फाइनल प्रिंट निकालना होगा। पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आवेदन का नवीनीकरण कर हार्डकॉपी 20 नवंबर तक विद्यालय में जमा करनी होगी। विद्यालयों को पात्र आवेदनों को सत्यापित कर अग्रसारित करना होगा। अपात्र आवेदन निरस्त किए जाएंगे।
विज्ञापन



बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। वहीं विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस तैयार करने, नवीन संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक सूचनाएं भरकर प्रमाणित करने का काम 12 से 19 नवंबर तक पूरा करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों और प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 13 से 20 नवंबर तक किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed