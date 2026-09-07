Kanpur News: तैराकी में एंजेलिना, माही, पार्थ, शिखर बने विजेता

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बालिका अंडर-14 वर्ग में एंजेलिना ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-11 में माही निषाद विजेता रहीं। बालक अंडर-14 में पार्थ और अंडर-11 में शिखर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नूकर प्रतियोगिता में इशांत शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि शैल शुक्ला, संयोजक किशन ओमर, क्लब सचिव सुरेश शर्मा और ऋषि ओमर, एचके तिवारी, रजनी चौधरी, अनुपमा गुप्ता, सैयद अली, सीए अमर ओमर आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

बालिका अंडर-14 वर्ग में एंजेलिना ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-11 में माही निषाद विजेता रहीं। बालक अंडर-14 में पार्थ और अंडर-11 में शिखर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नूकर प्रतियोगिता में इशांत शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि शैल शुक्ला, संयोजक किशन ओमर, क्लब सचिव सुरेश शर्मा और ऋषि ओमर, एचके तिवारी, रजनी चौधरी, अनुपमा गुप्ता, सैयद अली, सीए अमर ओमर आदि मौजूद रहे।

कानपुर। फूलबाग स्थित दि कानपुर यूनियन क्लब के तरणताल में रविवार को तैराकी प्रतियोगिता हुई। अंडर-11 और अंडर-14 आयु वर्ग की प्रतियोगिता में करीब 50 छात्र-छात्राओं ने तैराकी क्षमता और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।