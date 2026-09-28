Kanpur News: नीट की तैयारी कर रहे छात्र को पीटने व वसूली का आरोप

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संतकबीरनगर निवासी किसान के बेटे के अनुसार वह मई से काकादेव स्थित एक चाय अड्डा के पास स्थित हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। आरोप है कि मई से कुछ युवक उससे बेवजह रुपये ऐेंठते चले आ रहे हैं। अब तक करीब 20 हजार रुपये कैश ले चुके हैं। शुक्रवार रात भी हॉस्टल में वही आरोपी शराब के नशे में कमरे में घुस आए। रुपये मांगने लगे। असमर्थता जताई तो बाल नोंचकर लात घूंसों से पीटा। एक युवक ने खुद को जेल से छूटकर आने की बात बताते हुए गला दबाने की कोशिश की। घटना के बारे में किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि जांच में आरोप निराधार पाए गए हैं।

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कानपुर। काकादेव के नवीननगर स्थित एक हॉस्टल में संतकबीरनगर निवासी नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने हॉस्टल संचालक की शह पर कुछ युवकों पर उसे पीटने व वसूली का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। दहशत में छात्र ने हॉस्टल में ही अपना सामान छोड़कर दूसरी जगह कमरा तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि, पुलिस की जांच में आरोप निराधार निकले हैं। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल संचालक ने छात्र के हॉस्टल में किसी युवती को लेकर आने का विरोध किया था।