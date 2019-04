अखिलेश यादव की वोटरों से खास अपील, कहा...'अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम कर सकते हैं क्या'

EC directive against @mayawati ji begs the question: do they have integrity to stop PM from asking for votes in name of the army?



Here’s the quote @ECISVEEP: “मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उनके नाम समर्पित हो सकता है क्या?”