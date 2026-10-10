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Kanpur News: एआई बताएगा सुबह-सुबह विवि की खबरें

Sat, 10 Oct 2026 02:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:35 AM IST
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AI will deliver university news in the morning.
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में अब विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों की जानकारी जुटाने के लिए अखबारों के पन्ने खंगालने और उनकी कटिंग तैयार करने में समय नहीं लगेगा।
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विवि ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ‘नित्य सूचना’ प्रणाली शुरू की है। इससे प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के ई-पेपर का विश्लेषण कर विश्वविद्यालय से संबंधित खबरों की प्रेस क्लिपिंग तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट प्रतिदिन सुबह छह बजे विश्वविद्यालय प्रशासन को ईमेल पर मिलेगी। शुक्रवार को सेंटर फॉर एकेडमिक में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
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कुलपति ने प्रणाली विकसित करने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार बाथम तथा कार्तिकेय रंजन सिंह को बधाई दी। कार्यक्रम डॉ. आरके द्विवेदी, प्रो. बृष्टि मित्रा, प्रो. आलोक कुमार, डॉ. श्वेता पांडेय, डॉ. दिवाकर अवस्थी मौजूद रहे।
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