यात्रियों को सहूलियत: कानपुर-बंगलूरू स्पेशल ट्रेन में बढ़ाया गया अतिरिक्त स्लीपर कोच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 11:45 PM IST
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उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बंगलूरू विशेष ट्रेन में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वेटिंग लिस्ट के यात्रियों की भीड़ के कारण लिया गया है। ट्रेन नंबर 04131 में चार अक्तूबर को और 04132 में सात अक्तूबर को कोच जोड़ा जाएगा। इससे कोचों की संख्या 23 से बढ़कर 24 हो जाएगी।
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