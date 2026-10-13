Kanpur News: गुरु-शिष्य परंपरा को मजबूत करेगा आचार्य वंदन, 50 विद्यालयों में होंगे आयोजन

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उन्होंने कहा कि संस्कारों के अभाव और प्रोफेशनलिज्म की मानसिकता के कारण शिक्षण कार्य भी कारोबार जैसा हो जाता है। इसे बदलने के लिए कक्षा पांच के बाद की कक्षाओं वाले विद्यालयों में नियमित आचार्य वंदन कराने की योजना है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और अन्य विद्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। वहीं शारदीय नवरात्र में पूजा पंडालों और मंदिरों में कन्या वंदन व कन्या पूजन के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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कानपुर। गुरु-शिष्य परंपरा और शिक्षण में संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान शहर के 50 विद्यालयों में आचार्य वंदन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें गुरु और शिष्य के बीच संबंधों, सम्मान और संस्कारों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। संस्थान के सचिव नवेंदु शुक्ला ने बताया कि हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 26 नवंबर से बृजेंद्र स्वरूप पार्क में शुरू होगा। मेले में 28 नवंबर को आचार्य वंदन कार्यक्रम होगा।। इससे पहले शहर के 50 विद्यालयों में भी कार्यक्रम होंगे। इन विद्यालयों को संस्थान से जोड़ा जा चुका है।