फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Accused in robbery case arrested after 40 years while disguised as a sadhu.

Kanpur News: लूट का आरोपी 40 साल बाद साधु के वेश में गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Accused in robbery case arrested after 40 years while disguised as a sadhu.
कानपुर। कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के नौसारा गांव निवासी रामप्रकाश (70) को फजलगंज पुलिस ने 40 साल बाद बरेली के गजनेरा गांव के पास स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया है। उसकी 1986 में लूट और हत्या के प्रयास समेत तीन मुकदमों में तलाश थी। आरोपी रामप्रकाश पहचान बदल पागल दास बाबा के रूप में साधु बनकर आश्रम में रह रहा था। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि रामप्रकाश के खिलाफ फजलगंज थाने में लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित क्रिमिनल अपील में वह फरार वारंटी था। पुलिस ने उसके मूल पते पर तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। घरवालों के सीडीआर की मदद से गजनेरा गांव से करीब दो किलोमीटर दूर जंगल स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed