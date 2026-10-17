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Kanpur News: संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में एबीवीपी का प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:58 AM IST
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ABVP protest in support of constitutional institutions
कानपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कानपुर महानगर इकाई ने शुक्रवार को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लोकतंत्र अपनाओ-अराजकता हटाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया।
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कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग और न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपील की।प्रदेश मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार सवाल उठाना और अराजकता फैलाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। महानगर मंत्री सुधांशु त्रिपाठी, प्रांत सह मंत्री मंयक, खुशी भारती, आरसी तिवारी, अनामिका, अनुराग शर्मा, प्रखर दीक्षित, स्वतंत्र राजपूत आदि मौजूद रहे।
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