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Kanpur News: सीएसजेएमयू में बहेगी काव्य की धारा, दिखेगा साहित्य का शृंगार

Fri, 25 Sep 2026 02:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:58 AM IST
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A stream of poetry will flow at CSJMU, and the elegance of literature will be on display.
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हिंदी भाषा उत्सव मनेगा। यह स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज के हिंदी विभाग की ओर आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के साथ इंटरमीडिएट कॉलेजों के छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस दौरान 150 से अधिक प्रतिभागी विभिन्न साहित्यिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाएंगे।
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28 और 29 सितंबर को शासकीय हिंदी पत्र लेखन, वाद-विवाद, भाषण, गेय लोक काव्य और स्वरचित काव्य प्रतियोगिताएं होंगी। एकल और समूह वर्ग में होने वाली प्रतियोगिताओं के जरिए विद्यार्थियों को हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
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उत्सव का मुख्य आयोजन 30 सितंबर को होगा। इस दिन हिन्दी भाषा गौरव सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए तीन शोध छात्रों समेत 33 शिक्षाविदों और साहित्य साधकों को सम्मानित किया जाएगा।
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हास्य कलाकार और लाफ्टर शो चैंपियन सुरेश अलबेला के अलावा डॉ. कुमार मनोज, प्रीति अग्रवाल, योगिता चौहान, प्रमोद पंकज और व्यंजना शुक्ला समेत अन्य कवि काव्य पाठ करेंगे। आयोजन में हिंदी की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और तकनीकी बदलाव के दौर में हिंदी की भूमिका पर चर्चा होगी। हिंदी विभाग के प्रभारी डॉ. श्रीप्रकाश कार्यक्रम के संयोजक हैं।
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