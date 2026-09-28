Kanpur News: रूरा को जिला स्टेशन का दर्जा दिलाने को चलेगा हस्ताक्षर अभियान

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व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में दोपहर में बैठक हुई। नगर के 100 से अधिक व्यापारी, जनप्रतिनिधि व आमजन यहां पहुंचे। यहां रूरा स्टेशन को जिला स्टेशन का दर्जा दिलाने, बंद सीएनजी बसों को पुनः चालू कराने, दिन में ट्रक व डंपर की लगी नो एंट्री हटवाने और विकास कार्यों के संबंध में सुझाव लिए गए। इसके बाद तीन चरण में आंदोलन की रूपरेखा तय हुई।पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान, दूसरा चरण में क्षेत्रीय विधायक, सांसद, जिला प्रशासन व रेलवे के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और तीसरे चरण में धरना प्रदर्शन की रजामंदी बनी। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने बताया कि रूरा को जिला स्टेशन का दर्जा मिलने से क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष रामजी गुप्ता, छोटे मिश्रा, विष्णु, अशोक मिश्रा, सौरभ, विनय सविता, संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे।