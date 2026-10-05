Kanpur News: गोविंदपुरी नए एफओबी पर बनेगा रूफ टॉप रेस्टोरेंट

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कानपुर। रेलवे गोविंदपुरी स्टेशन को संवारने के लिए नई-नई योजनाएं ला रहा है। इसी कड़ी में अब यहां रूफ टॉप रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। कंपनी के चयन के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा जिससे यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही लजीज व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित 12 मीटर के एफओबी पर यह रेस्टोरेंट बनाने की योजना है क्योंकि इस चौड़े एफओबी पर काफी जगह है। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की संभावनाओं पर योजना बनाई जा रही है ताकि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके।