Kanpur News: रूरा को जिलास्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने को मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

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कानपुर देहात। रूरा रेलवे स्टेशन को जिलास्तरीय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक से प्रयागराज में मुलाकात की। उन्हें रूरा को जिलास्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक को बताया कि बीते पंद्रह दिन से हस्ताक्षर अभियान के जरिये लोगों को जोड़ा गया है। रूरा जिला रेलवे स्टेशन घोषित होने से लोगों को सहूलियत होगी। वहीं रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। माती जिला मुख्यालय से रूरा स्टेशन की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। वहीं, यात्री सुविधाओं के लिए ट्रेनों के ठहराव की मांग की। कहा प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आना-जाना होता है। यहां नगर महामंत्री कपिल मिश्रा, गोविंद तिवारी व शिवम कौशल मौजूद रहे। (संवाद)