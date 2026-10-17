Kanpur News: लखनऊ एयरपोर्ट से की गई थी मिलावटी सीमेंट की शिकायत

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पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि पनकी इंस्पेक्टर को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द ही फरार चल रहे गुप्ता बंधुओं और उनके साथियों की गिरफ्तारी करें वर्ना उनकी भी मिलीभगत मानी जाएगी। उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्हें थाने से हटाया भी जा सकता है। बता दें कि तीन दिन पूर्व रामा देवी में एसीसी और अम्बुजा सीमेंट की डिस्ट्रीब्यूटर की फर्म चलाने वाले नीरज व धीरज गुप्ता की इस्पातनगर स्थित कारखाने से 1000 नकली सीमेंट की बोरियां बरामद की गई थीं। दोनों भाइयों और उनके मेरठ निवासी दो साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।अडाणी ग्रुप के सूत्रों के अनुसार पिछले करीब डेढ़ माह से एयरपोर्ट पर गुप्ता बंधु की ओर से जो सीमेंट भेजी जा रही थी। उसकी गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार लगातार शिकायत कर रहे थे। दो अन्य डिस्ट्रीब्यूटर से भी फीडबैक लिया तो पता चला कि शहर में जिन मकानों-दुकानों के निर्माण के लिए गुप्ता बंधुओं की ओर से सीमेंट दी गई उसमें शिकायत आ रही है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्हें पूरी जानकारी दी गई। तब जाकर बुधवार को फर्म में डुप्लीकेट सीमेंट बनाने का भंडाफोड़ हो सका।