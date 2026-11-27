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आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन स्वीकृत न होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अतिरिक्त कक्षों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जबकि फर्श का प्लास्टर भी उखड़ चुका है। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकने लगता है। इससे बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। साथ ही पोषाहार भी भीगकर खराब होने का खतरा बना रहता है।हिसावा की कार्यकर्ता सुनीता देवी, धर्मपुर प्रथम की गीता पाल, डबरापुर की रोली कुशवाहा और हिसावा की विमलेश कुमारी ने बताया कि जर्जर कमरों में सांप का डर बना रहता है। भवन की खराब स्थिति के कारण अभिभावक भी बच्चों को केंद्र भेजने से कतराते हैं। सीडीपीओ मोनिका मिश्रा ने बताया कि जिन केंद्रों के पास अपने भवन नहीं हैं, उनके निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। धनराशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।